Турист Кулеш объяснил, почему не могут долго найти семью Усольцевых

Усольцевы могли попытаться спрятаться от холода и дождя со снегом и забиться в щель между камнями. Об этом aif.ru рассказал профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
Эксперт отметил, что Усольцевы могли стать жертвой резкого изменения погоды. Когда они начали прогулку было порядка 26 градусов тепла, но на высоте, куда Усольцевы поднялись, было намного холоднее, начался снег с дождем.
«Я думаю, к сожалению, что их уже невозможно найти живыми… Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели», — объяснил Кулеш.
Он обратил внимание на то, что поиски с использованием квадрокоптеров и тепловизоров начались довольно поздно.
«Они пропали 28 сентября, а первые активные поиски с квадрокоптерами начались 2-го числа. Я думаю, что к этому времени их уже невозможно было найти в том числе, помощью тепловизоров. И сейчас там, за эти дни, за эту неделю, что их ищут активно, выпал приличный слой снега, местами до полуметра», — добавил он.
Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью 28 сентября отправились на скалу Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. В этот день их видели в последний раз. До настоящего времени никаких следов семьи, кроме кострища и оставленного на окраине поселка Кутурчин автомобиля, не обнаружено.