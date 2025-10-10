Телефон дал сигнал: появилась новая версия исчезновения Усольцевых

«Существуют мифы, что найти телефон можно выключенным. Если телефон выключен, то в большинстве случаев он не работает. Исключение составляют телефоны Apple, ряд Android-производителей, например Samsung, у которых есть режим потерянного устройства. При активации этого режима смартфон можно найти с помощью других устройств. В случае с iPhone, если другие iPhone находятся поблизости, они могут определить, что рядом есть устройство, его номер. Если вы начинаете искать свое устройство, оно показывается на карте. Возможно, здесь использовали именно такой способ», — сказал aif.ru Муртазин.