Телефон дал сигнал: появилась новая версия исчезновения Усольцевых

Сигнал телефона пропавшей в конце сентября семьи Усольцевых обнаружили к 7 км от поселка Кутурчин. По информации представителя регионального СУ СК Юлии Арбузовой, эта территория «находится за зоной поиска, в обратном направлении от поселка».
Получается, до этого момента часть поисковиков была в противоположном направлении от места, где был зафиксирован сигнал телефона.
Как могли обнаружить выключенный телефон.
Эксперт Эльдар Муртазин объяснил, что телефон Усольцева мог подавать сигналы, если находился в режиме потерянного устройства.
«Существуют мифы, что найти телефон можно выключенным. Если телефон выключен, то в большинстве случаев он не работает. Исключение составляют телефоны Apple, ряд Android-производителей, например Samsung, у которых есть режим потерянного устройства. При активации этого режима смартфон можно найти с помощью других устройств. В случае с iPhone, если другие iPhone находятся поблизости, они могут определить, что рядом есть устройство, его номер. Если вы начинаете искать свое устройство, оно показывается на карте. Возможно, здесь использовали именно такой способ», — сказал aif.ru Муртазин.
Он добавил, что в режиме поиска потерянного устройства телефон может раз в 15−20 минут подавать признаки жизни, особенно, если рядом есть другие устройства.
«Если выключить автономный режим, выключить Wi-Fi и Bluetooth, вы все равно не добьетесь того, что телефон будет в режиме радиомолчания. Равно так же в выключенном состоянии он может передавать свои координаты», — пояснил эксперт.
Также телефон мог подать сигнал, если бы его кто-то включил, подчеркнул Муртазин.
«Второй сценарий — это кто-то включил телефон и он перестал быть выключенным, благодаря чему операторы могут определить, где именно был включен аппарат. В этой ситуации возможны только такие варианты», — заключил собеседник aif.ru.
Пропали рядом с Минской петлей.
Место, где обнаружили телефон Сергея Усольцева, расположено рядом с Минской петлей. Супруга Сергея Ирина в своих соцсетях перед походом отмечала, что они с мужем и дочкой собираются именно туда. Однако их искали в других местах — возле скал Мальвинка и Буратинка, так как именно там в последний раз их видели другие туристы.
В Сети в связи с этим предположили, что Усольцевы действительно могли дойти до Буратинки, вернуться и по какой-то причине пойти мимо поселка Кутурчин в сторону Минской петли. Возможно, из-за ухудшения погоды именно там семья заблудилась.
Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко отметил, что местность в районе Минской петли имеет сложный рельеф с острыми скользкими камнями, глубокими провалами и буреломом. Шансы на выживание в таких условиях минимальны, считает он. Однако поисковики продолжают прочесывать территорию.
Поиски семьи ведутся уже больше недели. Люди и техника работают на пределе возможностей, для авиации в тайге сейчас нелетная погода, но в воздух поднимают беспилотники. Протяженность треков за все дни поиска превысила 4 000 км, сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт».