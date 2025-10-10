Учительницу обвинили в растлевании мальчика, присматривавшего за ее детьми

Иск против педагога подал молодой человек, заявляющий о том, что женщина совращала его, допускала непристойные прикосновения и вступала с ним в интимную связь. Указанные события, согласно его словам, происходили в промежуток с 31 января 2005 по 1 января 2006 года, когда потерпевшему было 12−13 лет.