Учительницу обвинили в растлевании мальчика, присматривавшего за ее детьми

В Новой Зеландии продолжается судебный процесс в отношении 53-летней преподавательницы, обвиняемой в растлении несовершеннолетнего ученика. Информация об этом появилась в новозеландском издании The Post.
Иск против педагога подал молодой человек, заявляющий о том, что женщина совращала его, допускала непристойные прикосновения и вступала с ним в интимную связь. Указанные события, согласно его словам, происходили в промежуток с 31 января 2005 по 1 января 2006 года, когда потерпевшему было 12−13 лет.
Истец указал, что в тот период времени он выполнял обязанности няни для детей обвиняемой. Представители стороны обвинения предоставили суду показания свидетелей, которые подтвердили факт работы молодого человека в качестве помощника по уходу за детьми.
Со своей стороны, ответчица полностью отвергла все предъявленные ей претензии, назвав их вымыслом. Женщина указывает, что перебралась в дом, где предположительно совершались противоправные действия, лишь в октябре 2005 года, а на новогодние праздники и вовсе уехала в свой родной город.
При этом учительница признала, что в 2006 году между ней и истцом действительно состоялся единственный поцелуй. Однако, согласно ее версии, инициатива исходила от самого подростка, а она незамедлительно пресекла этот инцидент, давая понять недопустимость подобного.
Адвокаты защищающейся ходатайствовали о полном снятии обвинений, но судья отклонил данное прошение. Для формирования объективной картины произошедшего судебная инстанция намерена заслушать показания других свидетелей.
