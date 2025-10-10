Ким Чен Ын поднялся на сцену и обнял Шамана: как отгремел концерт артистов из РФ в Пхеньяне

В Пхеньяне 9 октября состоялся концерт российских деятелей искусства, посвященный 80-летию основания Трудовой партии Кореи. На мероприятии выступили известные исполнители из России, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов). Среди гостей присутствовали высокопоставленные северокорейские чиновники, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), он лично поднялся на сцену после концерта, выразил благодарность артистам и приобнял российского певца. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в материале URA.RU.