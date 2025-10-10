Ким Чен Ын поднялся на сцену и обнял Шамана: как отгремел концерт артистов из РФ в Пхеньяне

Ким Чен Ын приобнял Shaman на сцене после концерта.
В Пхеньяне 9 октября состоялся концерт российских деятелей искусства, посвященный 80-летию основания Трудовой партии Кореи. На мероприятии выступили известные исполнители из России, в том числе певец Shaman (Ярослав Дронов). Среди гостей присутствовали высокопоставленные северокорейские чиновники, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), он лично поднялся на сцену после концерта, выразил благодарность артистам и приобнял российского певца. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в материале URA.RU.
Что известно о концерте в Пхеньяне.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКим Чен Ын приобнял певца Shaman после концерта в Пхеньяне.
Торжественный концерт российских артистов прошел 9 октября в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне. Это одно из центральных культурных учреждений столицы КНДР, где традиционно проходят важнейшие государственные и международные мероприятия. Концерт был приурочен к 80-летию основания Трудовой партии Кореи и стал одним из главных событий праздничных торжеств в честь юбилея партии.
Кто принял участие.
На сцене театра «Мансудэ» выступили Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Театр балета Аллы Духовой «Тодес», а также Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации. Кроме того, в концерте приняли участие популярные российские певцы, среди которых был и Shaman.
Кто посетил концерт.
В зале присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи, а также заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чен, которая является сестрой Ким Чен Ына. На концерт пришли руководящие работники Министерства культуры и Министерства иностранных дел КНДР, деятели искусства и литераторы художественных коллективов разных уровней, педагоги художественных учебных заведений, а также жители Пхеньяна. Особое внимание было уделено присутствию сотрудников посольства Российской Федерации в КНДР.
Реакция Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за их участие в концертеФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
По завершении концерта Ким Чен Ын лично поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским артистам за их выступление. Лидер КНДР поблагодарил артистов за вклад в развитие культурных связей между двумя странами.
В знак особого уважения и признательности российским деятелям искусства была вручена корзина цветов от имени Ким Чен Ына. Лидер страны заявил, что культурные обмены способствуют сближению народов и развитию братского содружества. По его словам, нынешний концерт стал важным вкладом в развитие тесных уз между КНДР и Россией.