В Хабаровском крае подростку выплатили 10 тысяч за укус бездомной собаки

Суд обязал администрацию округа выплатить компенсацию пострадавшему.

В Охотском районе Хабаровского края 16-летний подросток пострадал от укуса бездомной собаки. В результате нападения юноша испытал моральные страдания и проходил необходимое лечение с вакцинацией, сообщает Прокуратура Хабаровского края.

В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с администрации округа морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора: в пользу подростка взыскано 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, а его исполнение находится под контролем прокуратуры.