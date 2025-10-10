В Хабаровском крае подростку выплатили 10 тысяч за укус бездомной собаки

В Охотском районе Хабаровского края 16-летний подросток пострадал от укуса бездомной собаки. В результате нападения юноша испытал моральные страдания и проходил необходимое лечение с вакцинацией, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
В защиту прав несовершеннолетнего прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с администрации округа морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокурора: в пользу подростка взыскано 10 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, а его исполнение находится под контролем прокуратуры.