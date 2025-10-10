Российский подросток хотел пешком добраться в Европу, но попался на границе

Согласно собранным данным, несовершеннолетний намеревался получить на территории ЕС политическое убежище. Им был разработан маршрут, начинавшийся в Санкт-Петербурге и пролегавший через Калининград в Польшу. В августе подросток прибыл на самолете в Калининград, где на протяжении нескольких суток проводил разведку, подыскивая наиболее безопасный участок для преодоления пограничной зоны.