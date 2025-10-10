Российский подросток хотел пешком добраться в Европу, но попался на границе

Правоохранительные органы Калининграда возбудили уголовное производство в отношении 16-летнего юноши, предпринявшего попытку пешком добраться до Европейского союза, но задержанного на рубеже с Польшей. Данная информация была распространена пресс-службой Калининградского областного суда, куда поступили материалы разбирательства.
В своем сообщении ведомство уточнило, что действия молодого человека следствие квалифицирует по первой части 322-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, трактующейся как незаконное пересечение государственной границы. На текущий момент дата судебного слушания пока не определена.
Согласно собранным данным, несовершеннолетний намеревался получить на территории ЕС политическое убежище. Им был разработан маршрут, начинавшийся в Санкт-Петербурге и пролегавший через Калининград в Польшу. В августе подросток прибыл на самолете в Калининград, где на протяжении нескольких суток проводил разведку, подыскивая наиболее безопасный участок для преодоления пограничной зоны.
В итоге он преодолел вплавь реку Лава неподалеку от поселка Севское и нелегально пересек границу, оказавшись в двадцати метрах от пограничного знака. Спустя короткое время он был задержан польскими пограничными службами, которые впоследствии передали его российским коллегам.
Читайте также: Выяснилось, что перебежчик из ВС РФ Ступников задолжал крупную сумму в России.