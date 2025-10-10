Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине объявлена воздушная тревога, ночью в столице гремели взрывы

На Украине объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая 14 регионов страны. В Киеве и Днепропетровске сообщают о взрывах, в столице зафиксированы перебои с энергоснабжением.

На Украине объявлена воздушная тревога, в Киеве и Днепропетровске сообщают о взрывах.

На Украине объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая 14 регионов страны. В Киеве и Днепропетровске сообщают о взрывах, в столице зафиксированы перебои с энергоснабжением.

«Воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины. В том числе в Киевской области», — свидетельствуют данные онлайн-сервиса по оповещению населения. Ночью украинское новостное агентство «Укринформ» сообщало также о взрывах в Киеве и Днепропетровске.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о проблемах с энергоснабжением. По его словам, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, а все необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги продолжает действовать в Киеве и Днепропетровской области, а также в ряде других регионов страны.

Последний раз масштабная воздушная тревога в Киеве объявлялась 24 сентября, однако тогда сообщений о взрывах не поступало. Крупный удар по столице фиксировали 19 сентября. Ранее тревоги охватывали меньшее число регионов, тогда как сейчас сигнал распространяется сразу на 14 областей Украины.