На Украине объявлена воздушная тревога, ночью в столице гремели взрывы

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о проблемах с энергоснабжением. По его словам, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, а все необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги продолжает действовать в Киеве и Днепропетровской области, а также в ряде других регионов страны.