На Украине объявлена воздушная тревога, ночью в столице гремели взрывы

На Украине объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая 14 регионов страны. В Киеве и Днепропетровске сообщают о взрывах, в столице зафиксированы перебои с энергоснабжением.
«Воздушная тревога объявлена в 14 регионах Украины. В том числе в Киевской области», — свидетельствуют данные онлайн-сервиса по оповещению населения. Ночью украинское новостное агентство «Укринформ» сообщало также о взрывах в Киеве и Днепропетровске.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о проблемах с энергоснабжением. По его словам, энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, а все необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги продолжает действовать в Киеве и Днепропетровской области, а также в ряде других регионов страны.
Последний раз масштабная воздушная тревога в Киеве объявлялась 24 сентября, однако тогда сообщений о взрывах не поступало. Крупный удар по столице фиксировали 19 сентября. Ранее тревоги охватывали меньшее число регионов, тогда как сейчас сигнал распространяется сразу на 14 областей Украины.