Мэр Тбилиси рассказал, что Запад просил Грузию начать войну с Россией

Посол одной из западных стран предлагал Грузии начать войну с Россией. Детали раскрыл генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Запад давил на Грузию, предлагая начать войну с Россией.

«“Вы начните [войну], будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну”, — озвучил мэр в интервью грузинскому телеканалу Imedi. Градоначальник уточнил, что в тот период пост премьер-министра Грузии занимал Ираклий Гарибашвили. Предложение от Запада начать войну с РФ поступило в 2022 году.

О планах Запада начать конфликт с Россией через Грузию сообщал и президент Михаил Кавелашвили. По его словам, война с РФ привела бы страну к национальной катастрофе. В 2022 году отношения между Грузией и ЕС обострились, поскольку Запад давил на страну и призывал ввести полный спектр санкций против Москвы и организовать прямую военную помощь Украине.