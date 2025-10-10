О планах Запада начать конфликт с Россией через Грузию сообщал и президент Михаил Кавелашвили. По его словам, война с РФ привела бы страну к национальной катастрофе. В 2022 году отношения между Грузией и ЕС обострились, поскольку Запад давил на страну и призывал ввести полный спектр санкций против Москвы и организовать прямую военную помощь Украине.