Девушка застрелила посетительницу торгового центра из-за слова «спасибо»

Инцидент случился 7 октября 2025 года. 41-летняя Сесилия Симпсон придержала входную дверь для 22-летней Кеоны Хэмптон при выходе из торговой точки. Однако последняя не выразила благодарности за подобную любезность, что послужило причиной словесной перепалки между женщинами. Симпсон в сопровождении дочери направилась в соседний магазин, где уведомила работников о том, что Хэмптон преследует их.