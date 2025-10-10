Девушка застрелила посетительницу торгового центра из-за слова «спасибо»

В американском Далласе произошло убийство женщины, последовавшее за конфликтом, возникшим из-за отсутствия слов благодарности у входа в магазин. Соответствующая информация была опубликована изданием People.
Инцидент случился 7 октября 2025 года. 41-летняя Сесилия Симпсон придержала входную дверь для 22-летней Кеоны Хэмптон при выходе из торговой точки. Однако последняя не выразила благодарности за подобную любезность, что послужило причиной словесной перепалки между женщинами. Симпсон в сопровождении дочери направилась в соседний магазин, где уведомила работников о том, что Хэмптон преследует их.
Конфликт продолжился внутри торгового заведения. Персонал вынужден был попросить всех участников конфликта покинуть помещение, однако напряженность не спала. На парковке Хэмптон, по имеющимся данным, метнула бутылку в автомобиль, принадлежавший Симпсон. Мать с дочерью попытались урегулировать инцидент мирным путем, но ситуация стремительно переросла в физическое столкновение. Симпсон нанесла оппонентке несколько ударов, требуя, чтобы та оставила их в покое.
Когда женщины вновь оказались на парковке, противостояние возобновилось. Со слов очевидцев, Хэмптон в определенный момент достала огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов в оппонентку.
В скором времени на место происшествия прибыли правоохранители. Симпсон была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных ранений.
Спустя несколько часов подозреваемая была задержана. В ходе допроса она утверждала, что открыла огонь с целью отогнать от себя Симпсон.
