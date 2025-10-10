Ричмонд
В Пермском крае жители напуганы волками, которые убивают собак в деревнях

Звери не боятся человека и не реагируют на выстрелы.

Жители деревень Пермского края встревожены из-за появления волков, которые убивают собак, сообщает URA.RU.

Информация об агрессивных животных появилась в группе охотников Прикамья. Автор поста рассказал, что в Соликамском округе в нескольких деревнях были замечены волки. В Верх-Боровой они напали на собак и смогли загрызть одну из них. В соседней деревне Половодово стая вновь убила домашнего питомца.

Охотники отмечают, что волки совершенно не боятся людей и не реагирую на выстрелы. Кровожадные расправы происходили в непосредственной близости к человеку.

Местных жителей просят быть осторожными, а администрацию муниципалитета — принять какие-либо меры.

Напомним, в Соликамске по центру города бегал медведь. Он серьёзно встревожил горожан, но вскоре вернулся в лес. Эксперт Бакланов объяснил сайту perm.aif.ru, почему дикие звери перестали бояться человека и выходят в населённые пункты.