В Пермском крае жители напуганы волками, которые убивают собак в деревнях

Жители деревень Пермского края встревожены из-за появления волков, которые убивают собак, сообщает URA.RU.
Информация об агрессивных животных появилась в группе охотников Прикамья. Автор поста рассказал, что в Соликамском округе в нескольких деревнях были замечены волки. В Верх-Боровой они напали на собак и смогли загрызть одну из них. В соседней деревне Половодово стая вновь убила домашнего питомца.
Охотники отмечают, что волки совершенно не боятся людей и не реагирую на выстрелы. Кровожадные расправы происходили в непосредственной близости к человеку.
Местных жителей просят быть осторожными, а администрацию муниципалитета — принять какие-либо меры.
Напомним, в Соликамске по центру города бегал медведь. Он серьёзно встревожил горожан, но вскоре вернулся в лес. Эксперт Бакланов объяснил сайту perm.aif.ru, почему дикие звери перестали бояться человека и выходят в населённые пункты.