В Пермском крае жители напуганы волками, которые убивают собак в деревнях

Информация об агрессивных животных появилась в группе охотников Прикамья. Автор поста рассказал, что в Соликамском округе в нескольких деревнях были замечены волки. В Верх-Боровой они напали на собак и смогли загрызть одну из них. В соседней деревне Половодово стая вновь убила домашнего питомца.