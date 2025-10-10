Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтер Ощепков рассказал про «костер надежды» на месте пропажи Усольцевых

Обнаруженное на месте исчезновения семьи Усольцевых кострище мог оставить другой турист, считает волонтер Ощепков. Он отметил, что пара с маленьким ребенком изначально намеревалась провести прогулку до скалы Буратинка и вернуться.

Источник: Аргументы и факты

«Костер надежды», найденный на месте пропажи Усольцевых, могли ранее разжечь другие туристы, отметил в беседе с aif.ru волонтер Егор Ощепков.

«На самом деле, может быть очень много таких кострищ, которые оставили туристы. Если смотреть по времени, навряд ли это их костер», — объяснил собеседник издания.

Волонтер обратил внимание на то, что Усольцевы не планировали долгий маршрут.

«Они вообще не планировали уходить надолго. Там есть две скалы — одна Буратинка, вторая Мальвинка. Хотели подняться, на локацию красивую посмотреть, спуститься обратно. Это четыре часа. Тем более с пятилетней дочкой им невозможно было бы долго ходить и по скалам лазить. Там местность такая, что маленький ребенок не сможет ходить и по камням по этим прыгать. Поэтому залезли, затащили ребенка. Собака ждала внизу, наверное. Показали, спустились и домой», — поделился Ощепков.

Ранее профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш поделился мнением, что семья Усольцевых могла стать жертвой резкого изменения погоды на Кутурчинском Белогорье.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября, отправившись на скалу Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. До настоящего времени о их судьбе ничего неизвестно.