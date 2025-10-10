Волонтер Ощепков рассказал про «костер надежды» на месте пропажи Усольцевых

«Они вообще не планировали уходить надолго. Там есть две скалы — одна Буратинка, вторая Мальвинка. Хотели подняться, на локацию красивую посмотреть, спуститься обратно. Это четыре часа. Тем более с пятилетней дочкой им невозможно было бы долго ходить и по скалам лазить. Там местность такая, что маленький ребенок не сможет ходить и по камням по этим прыгать. Поэтому залезли, затащили ребенка. Собака ждала внизу, наверное. Показали, спустились и домой», — поделился Ощепков.