Волонтер Ощепков рассказал про «костер надежды» на месте пропажи Усольцевых

«Костер надежды», найденный на месте пропажи Усольцевых, могли ранее разжечь другие туристы, отметил в беседе с aif.ru волонтер Егор Ощепков.
«На самом деле, может быть очень много таких кострищ, которые оставили туристы. Если смотреть по времени, навряд ли это их костер», — объяснил собеседник издания.
Волонтер обратил внимание на то, что Усольцевы не планировали долгий маршрут.
«Они вообще не планировали уходить надолго. Там есть две скалы — одна Буратинка, вторая Мальвинка. Хотели подняться, на локацию красивую посмотреть, спуститься обратно. Это четыре часа. Тем более с пятилетней дочкой им невозможно было бы долго ходить и по скалам лазить. Там местность такая, что маленький ребенок не сможет ходить и по камням по этим прыгать. Поэтому залезли, затащили ребенка. Собака ждала внизу, наверное. Показали, спустились и домой», — поделился Ощепков.
Ранее профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш поделился мнением, что семья Усольцевых могла стать жертвой резкого изменения погоды на Кутурчинском Белогорье.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября, отправившись на скалу Буратинка в районе Кутурчинского белогорья. До настоящего времени о их судьбе ничего неизвестно.