Европейский журналист спрогнозировал увеличение количества захоронений на Украине.
Европейский журналист Чей Боуз высказался о росте количества захоронений на Украине, связав это с политикой западных стран. По его мнению, ситуация с гибелью людей продолжает ухудшаться.
«На Днепропетровском кладбище готовят могилы к потоку погибших. С каждым днем Украина становится все меньше, а умирающих все больше. Все ради Урсулы и Стармера», — написал Боуз в своих социальных сетях.
В публикации журналиста содержится критика в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Боуз возложил на них ответственность за текущую ситуацию.
По мнению автора поста, политика западных лидеров приводит к увеличению человеческих потерь на Украине. Он охарактеризовал происходящее как «отвратительно».
Ранее сообщалось, что в моргах Львова уже более полугода остаются не опознанными и не захороненными тела пропавших без вести бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за нехватки рефрижераторов. Кроме того, украинское командование, по данным властей Херсонской области, начало сжигать тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери.