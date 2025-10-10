Ранее сообщалось, что в моргах Львова уже более полугода остаются не опознанными и не захороненными тела пропавших без вести бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за нехватки рефрижераторов. Кроме того, украинское командование, по данным властей Херсонской области, начало сжигать тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери.