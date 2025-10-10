Ричмонд
Семь афтершоков зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки

У берегов Камчатки сейсмологи зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 5,8 за минувшие сутки. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в населённых пунктах подземные толчки ощущались дважды.

Источник: Life.ru

«За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,8. В населённых пунктах подземные толчки ощущались два раза», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по информации учёных, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Под наблюдением находятся вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинникова.

Ранее МЧС по Камчатскому краю сообщало, что у берегов полуострова за сутки было зафиксировано 16 афтершоков с магнитудой до 5,0. Подземные толчки не ощущались в населённых пунктах, но специалисты продолжали круглосуточно следить за сейсмической обстановкой. Жителей и гостей региона призывали не приближаться к вулканам, чтобы избежать опасности.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

