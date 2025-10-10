Семь афтершоков зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки

Ранее МЧС по Камчатскому краю сообщало, что у берегов полуострова за сутки было зафиксировано 16 афтершоков с магнитудой до 5,0. Подземные толчки не ощущались в населённых пунктах, но специалисты продолжали круглосуточно следить за сейсмической обстановкой. Жителей и гостей региона призывали не приближаться к вулканам, чтобы избежать опасности.