Страшная тайна горы Буратинка: семья Усольцевых исчезла не оставив следов

Эта история облетела все новостные ленты и не дает уснуть по ночам тысячам людей. Казалось бы, обычная прогулка выходного дня на живописную скалу обернулась загадкой, которую не могут разгадать лучшие спасатели, волонтеры и следователи.
Семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь — вышли на маршрут 28 сентября и испарились. Словно сквозь землю провалились. Что случилось с ними в тот день? Почему их нет до сих пор? Мы собрали самые тревожные и откровенные версии от тех, кто участвует в поисках.
От +26 к ледяному аду.
Когда семья Усольцевых оставляла свою машину на окраине поселка Кутурчин, термометр показывал почти летнюю температуру — около +26 градусов. Они были легки, веселы и не подозревали, что их ждет на вершине. Профессиональный альпинист Алексей Кулеш, знающий эти места как свои пять пальцев, выдвигает главную версию трагедии — погодную.
«Усольцевы 28 сентября пошли самостоятельно, без гида, с маленькой дочерью. Я так полагаю, что проблема заключалась в том, что они рассчитывали на теплую погоду… а когда они поднялись туда наверх, а это почти тысяча метров перепад высоты, начался осенний дождь, переходящий в снег. Я думаю, они были не готовы к такому перепаду температуры и замерзли. Им было далеко возвращаться назад», — делится эксперт.
Представьте этот ужас: легкая одежда, промокшая до нитки, пронизывающий ветер, снежная крупа и пятилетний ребенок на руках. Паника, холод, отчаяние.
Ловушка среди камней: почему Усольцевых не могут найти до сих пор?
Самое страшное в этой истории — полное отсутствие следов. Ни вещей, ни обрывков одежды. Кулеш предполагает, что в отчаянной попытке спастись от стихии семья могла спрятаться в месте, которое стало их ловушкой.
«Я думаю, к сожалению, что их уже невозможно найти живыми… Вероятно, замерзая и паникуя, они забились в какую-то щель между камнями. Это не гроты и не пещеры, это, скорее, щели между камнями, может быть, небольшие навесы. Именно поэтому их не могут найти. Тут речь идет о трагическом стечении обстоятельств. Маленький ребенок на руках, резкое похолодание, отсутствие теплой одежды. И вот эта цепочка привела, я думаю, к их гибели».
Но есть и другая причина, по которой поиски зашли в тупик. Техника опоздала.
«Они пропали 28 сентября, а первые активные поиски с квадрокоптерами начались 2-го числа. Я думаю, что к этому времени их уже невозможно было найти, в том числе, с помощью тепловизоров. И сейчас там, за эти дни, за эту неделю, что их ищут активно, выпал приличный слой снега, местами до полуметра», — добавляет Кулеш.
Началось поломничество волонтеров из всех регионов.
Если версия Кулеша — это взгляд эксперта, то рассказ волонтера Егора Ощепкова — это крик души из эпицентра трагедии. Он описывает поиски как нечто грандиозное и беспрецедентное.
«Я никогда не видел… чтоб столько людей было, чтоб прям просто паломничество, едут отовсюду. Технику везут, и на мотоциклах, и на квадроциклах, и дельтаплан даже привезли, там летал он. В общем, это что-то грандиозное».
Но даже эта огромная сила сталкивается с суровой реальностью. Ощепков красочно описывает местность, где пришлось вести поиски:
«Там значит очень много поваленных деревьев, большие курумы, то есть такие скальные… камни, которые навалены, покрыты мхом… Нога проваливается. Плюс к тому, что сейчас там снег лежит, ну, там, сантиметров двадцать уже. Уже такой плотный покров. Искать в таких условиях, ну, очень сложно. Есть кто-то, я не знаю, собаки, кинологи только могут, наверное, там что-то под снегом. Вот. А так под снегом уже если что-то даже оставалось, ничего не видно уже, все засыпано».
Именно он произносит слова, которые, кажется, все уже думают, но боятся сказать вслух: «Отрабатывать версию, что кто-то остался живым, ну, вот я, честно, не верю».
Версия о костре Усольцевых не сходится.
Обнаруженное кострище, которое многие называли «костром надежды», волонтер считает малозначимым фактом.
«На самом деле может быть очень много таких кострищ, которые оставил бы кто-то, но по времени, навряд ли это их костер».
Он подтверждает, что семья не готовилась к долгому походу. Их план был прост: дойти до скалы Буратинка (или Мальвинка), полюбоваться видами и вернуться. Весь маршрут — около четырех часов.
«Тем более с маленьким пятилетним ребенком… Невозможно долго находиться и по этим скалам с ребенком лазить тоже невозможно. Поэтому залезли, затащили ребенка… Показали, спустились все и домой».
Именно эта краткость маршрута и полное отсутствие следов и рождает самое страшное ощущение. «Такое ощущение, что семья отошла и просто пропала. Непонятно», — разводит руками Ощепков.
Следственный комитет, по его словам, отрабатывает и криминальную версию — изучаются соцсети, компьютеры, проводятся допросы. Но зацепок нет.
Что же случилось с семьей Усольцевых? Они стали жертвой внезапной стихии, спрятавшись в каменную расщелину, которую не видно под снегом? Или в этой истории есть что-то еще, о чем пока неизвестно? Поиски продолжаются, но с каждым днем, с каждым новым снегопадом, надежда тает, оставляя после себя лишь леденящую душу загадку Кутурчинского белогорья.