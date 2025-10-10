На Филиппинах объявили угрозу цунами после землетрясения

В соцсетях распространяются видео и фотографии, запечатлевшие момент землетрясения и его последствия. На кадрах видно, как на рынке люди в панике выбегают из торговых рядов, прикрывая головы руками, чтобы защититься от падающих предметов. Также сообщается о частичных разрушениях зданий и поваленных деревьях в нескольких населённых пунктах.