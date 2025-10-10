На Филиппинах объявили угрозу цунами после землетрясения

На Филиппинах объявлено предупреждение о цунами после мощного землетрясения магнитудой 7,4, зафиксированного сейсмологами США. Подземные толчки произошли вблизи побережья, вызвав тревогу среди жителей прибрежных регионов.
По данным специалистов, волны цунами могут достичь берегов, находящихся в радиусе до 300 километров от эпицентра. Власти призывают население покинуть низменные районы и направиться в более безопасные места, расположенные на возвышенностях.
В соцсетях распространяются видео и фотографии, запечатлевшие момент землетрясения и его последствия. На кадрах видно, как на рынке люди в панике выбегают из торговых рядов, прикрывая головы руками, чтобы защититься от падающих предметов. Также сообщается о частичных разрушениях зданий и поваленных деревьях в нескольких населённых пунктах.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья островного государства Вануату в Тихом океане.