В Ташкентской области задержана клановая преступная группировка, долгое время занимавшаяся распространением наркотиков

В ходе обысков в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты внушительные запасы запрещённых веществ и арсенал различного оружия: 9 килограммов 14 граммов марихуаны, куст конопли, пневматический пистолет, 21 патрон к охотничьему ружью, 19 гильз, резиновая дубинка и два холодных оружия. Все найденное изъято в качестве вещественных доказательств.
Примечательно, что все задержанные уже ранее были судимы за аналогичные преступления, связанные с торговлей наркотиками. Однако должных выводов из своего прошлого опыта они делать не спешили. Более того, под удар попало и молодое поколение: братья вовлекли в преступную деятельность даже двоих своих детей, родившихся в 2003 году.
Оперативные мероприятия продолжились в доме их 55-летнего сообщника. В его кладовой и на кухне были найдены семь свёртков с высушенной коноплёй и устройство для курения. Эти предметы также изъяты следствием.
В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных соучастников преступной деятельности.