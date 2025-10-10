Ричмонд
В Ташкентской области задержана клановая преступная группировка, долгое время занимавшаяся распространением наркотиков

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Ташкентской области пресечена деятельность преступной группировки, которая на протяжении длительного времени занималась незаконным распространением наркотиков. Как выяснилось, основу группы составляли пять братьев, проживающих в Бостанлыкском районе. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками Службы государственной безопасности и органов внутренних дел с обязательным участием понятых.

Источник: Vaib.Uz

В ходе обысков в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты внушительные запасы запрещённых веществ и арсенал различного оружия: 9 килограммов 14 граммов марихуаны, куст конопли, пневматический пистолет, 21 патрон к охотничьему ружью, 19 гильз, резиновая дубинка и два холодных оружия. Все найденное изъято в качестве вещественных доказательств.

Примечательно, что все задержанные уже ранее были судимы за аналогичные преступления, связанные с торговлей наркотиками. Однако должных выводов из своего прошлого опыта они делать не спешили. Более того, под удар попало и молодое поколение: братья вовлекли в преступную деятельность даже двоих своих детей, родившихся в 2003 году.

Оперативные мероприятия продолжились в доме их 55-летнего сообщника. В его кладовой и на кухне были найдены семь свёртков с высушенной коноплёй и устройство для курения. Эти предметы также изъяты следствием.

В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных соучастников преступной деятельности.