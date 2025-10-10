В Ташкентской области задержана клановая преступная группировка, долгое время занимавшаяся распространением наркотиков

Примечательно, что все задержанные уже ранее были судимы за аналогичные преступления, связанные с торговлей наркотиками. Однако должных выводов из своего прошлого опыта они делать не спешили. Более того, под удар попало и молодое поколение: братья вовлекли в преступную деятельность даже двоих своих детей, родившихся в 2003 году.