Юрист Хаминский рассказал, когда Усольцевых могут признать умершими

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной пропали в Партизанском районе. Последний раз их видели 28 сентября. Они выехали с турбазы примерно в 12 часов дня (по местному времени), чтобы совершить небольшой поход к скале Буратинка. Их машину обнаружили на окраине поселка Кутурчин, где начинается тропа. Кроме того, следователи позже установили двух женщин-туристок, которые видели Усольцевых с рюкзаками на подходе к скальному массиву. Очевидцы утверждают, что с семьей на тот момент все было в порядке. Также известно, что во второй половине дня испортилась погода. Правоохранители предполагают, что семья из-за этого сошла с тропы и заблудилась. Также рассматривается версия, что Усольцевы упали в скальный провал.