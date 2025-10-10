Юрист Хаминский рассказал, когда Усольцевых могут признать умершими

Юрист Александр Хаминский рассказал aif.ru, когда и в каком случае пропавшую без вести в лесах Красноярского края семью Усольцевых могут признать умершими.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной пропали в Партизанском районе. Последний раз их видели 28 сентября. Они выехали с турбазы примерно в 12 часов дня (по местному времени), чтобы совершить небольшой поход к скале Буратинка. Их машину обнаружили на окраине поселка Кутурчин, где начинается тропа. Кроме того, следователи позже установили двух женщин-туристок, которые видели Усольцевых с рюкзаками на подходе к скальному массиву. Очевидцы утверждают, что с семьей на тот момент все было в порядке. Также известно, что во второй половине дня испортилась погода. Правоохранители предполагают, что семья из-за этого сошла с тропы и заблудилась. Также рассматривается версия, что Усольцевы упали в скальный провал.
«Процедура признания без вести пропавшего гражданина умершим носит исключительно судебный характер. По общим правилам, начать данную процедуру можно через пять лет после исчезновения человека, когда не было найдено никаких сведений о его жизнедеятельности. Но вместе с тем существуют и специальные сроки, например, в отношении военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, здесь срок сокращен до двух лет, для участников СВО специальная норма уменьшена до шести месяцев», — рассказал Хаминский.
Специальный срок в шесть месяцев, обозначил юрист, также действует при обстоятельствах, когда достоверно известно об угрозе жизни и здоровью тому человеку, который пропал.
«То есть, если мы говорим о, скорее всего, трагическом случае с семьей Усольцевых, то здесь достаточно много подтверждений тому, что их жизни угрожает либо угрожала реальная опасность. Это подтверждено свидетельскими показаниями, протоколами осмотра… Вот при таких обстоятельствах закон позволяет подать заявление в суд о признании человека либо нескольких человек умершими через шесть месяцев после исчезновения», — отметил Хаминский.
По его словам, заявление в суд о признании без вести пропавшего человека умершим может подать абсолютно любое лицо: родные, наследники, не являющиеся родственниками, но которые упомянуты в завещании, работодатель, у которого пропавший продолжает числиться как сотрудник, финансовые организации, если необходимо закрыть счет, непогашенные кредиты и так далее.
Процедура признания без вести пропавшего человека умершим может занимать разное время и зависит от того, какой пакет доказательств представлен изначально.
«В случае с Усольцевыми, если они так и не будут найдены, учитывая, что на месте работали сотрудники следственного комитета и все было должным образом запротоколировано, то по представленным документам суд даже может принять решение после проведения даже одного-двух заседаний. Но часто необходимо делать соответствующие запросы, в том числе и судебные, в различные ведомства. Ответы в силу разных обстоятельств могут приходить небыстро. Тогда процедура может затянуться на месяц, два и три, по-разному», — подытожил Хаминский.