В Новосибирске после ДТП с шестью пострадавшими возбудили уголовное дело

Пьяный водитель въехал в остановочный комплекс.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Новосибирске, где пострадали шесть человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, 19-летний водитель, не имеющий прав и находившийся в состоянии опьянения, 9 октября управлял арендованным автомобилем. На улице Кирова он не справился с управлением и совершил наезд на людей, стоявших на остановке общественного транспорта.

Водитель задержан, в ближайшее время суд определит меру пресечения. Ход расследования контролирует прокуратура Новосибирской области.