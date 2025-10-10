Волонтер Ощепков: в поисках Усольцевых задействовали дельтаплан

«Там очень много поваленных деревьев, большие курумы, это такие скопления камней, покрытые мхом, мелким кустарником, в которые можно легко провалиться. Плюс сейчас там снег лежит сантиметров двадцать, уже такой плотный покров. Искать в таких условиях очень сложно», — рассказал Ощепков.