Волонтер Ощепков: в поисках Усольцевых задействовали дельтаплан

Место исчезновения Усольцевых облетели на дельтаплане, рассказал aif.ru волонтер Егор Ощепков.
«Волонтеры едут отовсюду, везут технику. Поисковики приезжают на мотоциклах, на квадроциклах. Привезти дельтаплан, совершили на нем облет. Организована грандиозная поисково-спасательная операция», — поделился собеседник издания.
Он отметил, что участники поисков сталкиваются на местности с серьезными трудностями.
«Там очень много поваленных деревьев, большие курумы, это такие скопления камней, покрытые мхом, мелким кустарником, в которые можно легко провалиться. Плюс сейчас там снег лежит сантиметров двадцать, уже такой плотный покров. Искать в таких условиях очень сложно», — рассказал Ощепков.
Ранее волонтер поделился мнением, что так называемый «костер надежды», найденный на месте пропажи Усольцевых, могли ранее разжечь другие туристы.
Семью Усольцевых разыскивают в Красноярской области уже более 10 дней. Двое взрослых и пятилетний ребенок отправились в короткий поход к скале Буратинка в районе Кутурчинского белогорья 28 сентября. С того времени они не выходят на связь, их судьба неизвестна.