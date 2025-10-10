Землетрясение магнитудой 7.6 у берегов Филиппин вызвало угрозу цунами

Цунами может затронуть провинции Восточный Давао, Южный Лейте, Северный Суригао и острова Динагат. Жителям прибрежных районов рекомендовано эвакуироваться на возвышенности. Подземные толчки произошли в 09:43 по местному времени (04:43 мск).
Ранее землетрясение было зарегистрировано у северных берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Магнитуда подземного толчка составила 5,3. Подчёркивается, что эпицентр сейсмологического события находился в 40 километрах к северу от северного берега острова, население которого составляет порядка 500 тысяч человек.
