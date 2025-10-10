Ричмонд
Землетрясение магнитудой 7.6 у берегов Филиппин вызвало угрозу цунами

Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у побережья Филиппин. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами для территорий в радиусе 300 километров от эпицентра. В отдельных прибрежных районах ожидаются волны высотой от 1 до 3 метров.

Источник: Life.ru

Цунами может затронуть провинции Восточный Давао, Южный Лейте, Северный Суригао и острова Динагат. Жителям прибрежных районов рекомендовано эвакуироваться на возвышенности. Подземные толчки произошли в 09:43 по местному времени (04:43 мск).

Ранее землетрясение было зарегистрировано у северных берегов острова Новая Британия, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Магнитуда подземного толчка составила 5,3. Подчёркивается, что эпицентр сейсмологического события находился в 40 километрах к северу от северного берега острова, население которого составляет порядка 500 тысяч человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.