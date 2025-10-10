Ричмонд
Волонтеры съезжаются на поиски семьи Усольцевых из всех регионов

К поискам семьи Усольцевых, пропавших в районе Кутурчинского белогорья, присоединились добровольцы из разных регионов. Вместе с полицией, следователями, спасателями и командой «Лиза Алерт» работают волонтёры, спортсмены и охотники.

Источник: Аргументы и факты

К месту поисков семьи Усольцевых в районе Кутурчинского белогорья съезжаются добровольные помощники из разных регионов России, рассказал aif.ru волонтер Егор Ощепков.

«Там работает штаб, в который входят полиция, следственный комитет, спасатели, команда “Лизы Алерт” и очень много волонтеров. Приезжают помогать спортсмены, охотники. Добровольные помощники привозят участникам поисково-спасательной операции питание, батарейки, все, что необходимо», — отметил собеседник издания.

Ощепков поделился, что и ранее участвовал в подобных операциях, но не видел такого отзыва людей на чужую беду.

«На самом деле, очень много людей, которые приезжают и пытаются помочь. У них нет спецподготовки, специальной обуви и одежды, но они все равно выходят на маршрут по этой сложной местности», — добавил он.

Ранее Ощепков рассказал, что место поисков Усольцевых облетели на дельтаплане.

Семья из двух взрослых и маленького ребенка перестала выходить на связь 28 сентября. Известно, что они отправились по туристическому маршруту к скале Буратинка в районе Кутурчинского белогорья.