Волонтеры съезжаются на поиски семьи Усольцевых из всех регионов

К месту поисков семьи Усольцевых в районе Кутурчинского белогорья съезжаются добровольные помощники из разных регионов России, рассказал aif.ru волонтер Егор Ощепков.
«Там работает штаб, в который входят полиция, следственный комитет, спасатели, команда “Лизы Алерт” и очень много волонтеров. Приезжают помогать спортсмены, охотники. Добровольные помощники привозят участникам поисково-спасательной операции питание, батарейки, все, что необходимо», — отметил собеседник издания.
Ощепков поделился, что и ранее участвовал в подобных операциях, но не видел такого отзыва людей на чужую беду.
«На самом деле, очень много людей, которые приезжают и пытаются помочь. У них нет спецподготовки, специальной обуви и одежды, но они все равно выходят на маршрут по этой сложной местности», — добавил он.
Ранее Ощепков рассказал, что место поисков Усольцевых облетели на дельтаплане.
Семья из двух взрослых и маленького ребенка перестала выходить на связь 28 сентября. Известно, что они отправились по туристическому маршруту к скале Буратинка в районе Кутурчинского белогорья.