Часть Филиппин накроет цунами после мощного землетрясения

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) информирует о вероятности возникновения волн цунами высотой от одного до трех метров в отдельных прибрежных районах Филиппин. Это следствие произошедшего землетрясения.

Жители прибрежных городов Филиппин эвакуируются.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) информирует о вероятности возникновения волн цунами высотой от одного до трех метров в отдельных прибрежных районах Филиппин. Это следствие произошедшего землетрясения.

«В определенных прибрежных зонах Филиппин возможно формирование цунами с высотой волн от одного до трех метров относительно уровня прилива», — отмечается в заявлении NOAA. Ранее сообщалось о землетрясении у берегов государства магнитудой 7,3 балла. Эпицентр находился на глубине 53 километра.

Жителям прибрежных городов страны рекомендуют покинуть опасные территории.