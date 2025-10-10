Часть Филиппин накроет цунами после мощного землетрясения

«В определенных прибрежных зонах Филиппин возможно формирование цунами с высотой волн от одного до трех метров относительно уровня прилива», — отмечается в заявлении NOAA. Ранее сообщалось о землетрясении у берегов государства магнитудой 7,3 балла. Эпицентр находился на глубине 53 километра.