Гражданина Таджикистана не пустили в РФ из-за видео о теракте в «Крокусе»

В материалах дела указывается, что мужчина обратился в суд в Астрахани с просьбой отменить данное решение, ссылаясь на то, что в России проживает его дочь, имеющая российское гражданство, и что государство «должно уважать право на частную и семейную жизнь». Суд отклонил его заявление, и решение вступило в законную силу в прошлом месяце.