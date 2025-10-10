17 лошадей с пулевыми отверстиями: фермера подозревают в расстреле табуна в Карагандинской области

Сообщается, что лошади зашли на поле фермера в Нуринском районе Карагандинской области.
По словам очевидца, местный фермер гонял лошадей по степи на машине и на ходу расстреливал их, а после скрылся.
В ДП региона сообщили, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в отдел полиции 53-летний житель Нуринского района.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств происшествия", — сообщили региональному изданию в ведомстве.