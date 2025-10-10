Экипаж успел катапультироваться: в Липецкой области разбился МиГ-31

МиГ-31, который в НАТО называют «Foxhound» («Лисья гончая»), является скоростным перехватчиком, способным развивать скорость до 3463 км/ч. Самолет имеет раздельную кабину для пилота и штурмана-оператора, оба из которых обеспечены катапультируемыми креслами. Истребитель может нести до 18 тысяч литров топлива и оснащен мощным вооружением, включая шестиствольную пушку и управляемые ракеты большой дальности.