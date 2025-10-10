Экипаж успел катапультироваться: в Липецкой области разбился МиГ-31

В Липецкой области во время учебно-тренировочного полета произошло падение истребителя МиГ-31. По информации Министерства обороны России, оба члена экипажа успешно катапультировались и находятся в безопасности.
«Потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 9 октября около 19:20 по московскому времени при заходе на посадку. Самолет упал в безлюдной местности, что исключило жертвы на земле. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.
МиГ-31, который в НАТО называют «Foxhound» («Лисья гончая»), является скоростным перехватчиком, способным развивать скорость до 3463 км/ч. Самолет имеет раздельную кабину для пилота и штурмана-оператора, оба из которых обеспечены катапультируемыми креслами. Истребитель может нести до 18 тысяч литров топлива и оснащен мощным вооружением, включая шестиствольную пушку и управляемые ракеты большой дальности.
Прежде сообщалось, что российские истребители-перехватчики МиГ-31 получили возможность вооружаться новейшими ракетами КС-172 класса «воздух-воздух». Ракеты обладают рекордной дальностью поражения до 400 километров, что в три раза превышает возможности предыдущих моделей. МиГ-31 теперь стал еще более грозным оружием и настоящим «воздушным снайпером». Основной задачей этих перехватчиков остается борьба со стратегическими бомбардировщиками и современными истребителями вероятного противника.
