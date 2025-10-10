Ричмонд
Пьяный водитель каршеринга сбил людей на остановке в Новосибирске: фото с места страшного ДТП

Вечером в четверг, 9 октября 2025 года, Новосибирск всколыхнула новость — водитель каршерингового авто сбил людей, стоящих на остановке общественного транспорта. По данным областной прокуратуры, водителю 19 лет, он находился в состоянии опьянения. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, Фольксваген Поло двигался по улице Кирова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Добролюбова. Напротив 108-го дома по улице Кирова он перестраивался с крайне левого ряда в средний, не справился с управлением, наехал сначала на перильное ограждение, а затем допустил наезд на людей, ожидающих общественный транспорт на остановке. В числе пострадавших — 6 человек: женщины 1980 г.р., 1960 г.р., 2002 г.р., 2006 г.р.; мужчина 1987 г.р. и несовершеннолетний 2012 г.р. Всех доставили в больницу. По данным новосибирского Минздрава, госпитализированы 5 человек, один находится в крайне тяжелом состоянии. Водителя задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

