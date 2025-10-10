Рабочий поехал за едой для коллег и попал в ДТП: мужчина стал инвалидом из-за чужой ошибки

В Уфе через суд удалось добиться увеличения компенсации морального вреда для работника, получившего тяжелую травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, трех работников Бельского района речных путей и судоходства (филиал ФГУ «Камводпуть») направили в соседний населенный пункт за продовольствием для коллектива. В ходе поездки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из сотрудников получил тяжкие увечья, которые сделали его инвалидом.
Причиной инцидента прокуроры называют ненадлежащую организацию подвоза продуктов питания, из-за чего работникам пришлось самим заниматься их покупкой.
Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Первоначально суд удовлетворил требования прокурора частично, взыскав с компании 700 тысяч рублей. Однако надзорное ведомство, считая эту сумму несоразмерной причиненному вреду, обжаловала решение.
Верховный суд Башкирии признал доводы прокуроров обоснованными и увеличил размер компенсации до двух миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.