Рабочий поехал за едой для коллег и попал в ДТП: мужчина стал инвалидом из-за чужой ошибки

По данным надзорного ведомства, трех работников Бельского района речных путей и судоходства (филиал ФГУ «Камводпуть») направили в соседний населенный пункт за продовольствием для коллектива. В ходе поездки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из сотрудников получил тяжкие увечья, которые сделали его инвалидом.