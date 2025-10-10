Составлена карта места поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Ранее от представителя отдела Следственного комитета по Красноярскому краю Юлии Арбузовой стало известно, что на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин был зафиксирован сигнал телефона главы семьи Усольцевых. Эта территория находится за зоной поиска и в обратном направлении от поселка. Сигнал мог быть не новым, оставленным ещё 28 сентября — до пропажи семьи.