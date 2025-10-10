Составлена карта места поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Составлена карта места поисков семьи Усольцевых. Гору Буратинка, куда собирались добраться Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь Арина до места «костра последней надежды», где они, заблудившись, предположительно, пытались согреться — 9 километров по прямой, определил aif.ru.
Ранее от представителя отдела Следственного комитета по Красноярскому краю Юлии Арбузовой стало известно, что на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин был зафиксирован сигнал телефона главы семьи Усольцевых. Эта территория находится за зоной поиска и в обратном направлении от поселка. Сигнал мог быть не новым, оставленным ещё 28 сентября — до пропажи семьи.
До этого, 8 октября, в рамках поисков была обнаружена так называемая «костёр последней надежды» — место, где, возможно, грелись пропавшие супруги и их дочь.
По состоянию на 9 октября 2025 года масштабные поиски семьи Усольцевых продолжаются. В поисковой операции участвуют более 970 человек, включая спасателей, волонтеров, сотрудников полиции и кинологов.
В ходе поисков семьи Усольцевых спасатели обследовали 41 квадратный километр лесного массива и проверили 792 километра лесных дорог. Эта работа включала действия наземных групп и волонтёров. Эти данные отражают только площадь проверенной лесной территории и протяжённость дорог, без учёта осмотра с воздуха с помощью беспилотников.