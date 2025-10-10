The Daily Telegraph: Трамп отомстит целой стране, если не получит Нобелевскую премию мира

Трамп может ввести санкции против Норвегии из-за Нобелевской премии, сообщает The Daily Telegraph.
Дональд Трамп рассматривает возможность введения торговых ограничений против Норвегии в случае неудачи в борьбе за Нобелевскую премию мира. Аналитики не исключают ответных мер со стороны американской администрации.
«Трамп мог бы повысить торговые пошлины для Норвегии или убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ», — пишет британское издание The Daily Telegraph. Согласно публикации, возможные санкции могут включать повышение торговых пошлин для Норвегии с текущих 15%, ограничение закупок норвежских энергоресурсов другими странами, а также сокращение официальных контактов с норвежскими чиновниками.
Как отмечает газета, Трамп ранее неоднократно пытался оказать влияние на Нобелевский комитет, заявляя о своих достижениях в урегулировании международных конфликтов. Американский лидер подчеркивал, что неприсуждение ему премии было бы оскорблением для США.
Издание отдельно отмечает, что Нобелевский комитет сохраняет независимость от правительства Норвегии. Обладатель Нобелевской премии мира текущего года будет объявлен 10 октября.
Ранее представители Нобелевского комитета отмечали, что лауреат премии мира будет объявлен 10 октября, несмотря на продолжающийся конфликт в Газе и призывы некоторых мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, дождаться его разрешения. Дональд Трамп уже выдвигался на премию за свои усилия по урегулированию международных конфликтов, однако окончательного мира в регионе пока не достигнуто.