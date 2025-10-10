Трудовая инспекция расследует гибель водителя фуры на трассе в Прикамье

Гибель водителя фуры в результате ДТП на трассе в Прикамье расследует Государственная инспекция труда. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Речь об аварии, которая произошла 8 октября в Кунгурском муниципальном округе. 66-летний мужчина за рулём большегруза марки SITRAK съехал в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте.
Как стало известно, мужчина работал водителем-экспедитором ООО ТК «Привольжье-Транс». И в день ДТП ехал на служебном автомобиле по путевому листу.
Госинпекция труда приступила к расследованию несчастного случая. Комиссия запросила материале дела в ГАИ и проводит опрос работодателя.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском Павел Бахтагареев.
