Трудовая инспекция расследует гибель водителя фуры на трассе в Прикамье

Мужчина работал водителем-экспедитором.

Гибель водителя фуры в результате ДТП на трассе в Прикамье расследует Государственная инспекция труда. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Речь об аварии, которая произошла 8 октября в Кунгурском муниципальном округе. 66-летний мужчина за рулём большегруза марки SITRAK съехал в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте.

Как стало известно, мужчина работал водителем-экспедитором ООО ТК «Привольжье-Транс». И в день ДТП ехал на служебном автомобиле по путевому листу.

Госинпекция труда приступила к расследованию несчастного случая. Комиссия запросила материале дела в ГАИ и проводит опрос работодателя.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском Павел Бахтагареев.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что региональная инспекция труда расследует дело гибели 19-летнего матроса в Прикамье. Юноша самовольно покинул судно и утонул, не доплыв до берега. Родные погибшего считают, что работодатель не соблюдал требования безопасности.