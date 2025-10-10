Президент Филиппин объявил эвакуацию из-за опасного стихийного бедствия. Видео

После землетрясения на Филиппинах возникла угроза цунами.
Население южных районов Филиппин должно быть эвакуировано из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,6. Распоряжение дал президент Фердинанд Маркос-младший.
«Я поручил Национальному совету по снижению риска стихийных бедствий, Управлению гражданской обороны, Вооруженным силам, Береговой охране, а также всем ответственным ведомствам немедленно приступить к эвакуации жителей прибрежных территорий», — говорится в обращении Маркоса-младшего. Также усилена работа экстренных коммуникаций. По сообщению президента, поисково-спасательные мероприятия и предоставление первой медпомощи начнутся сразу, как позволит ситуация.
Землетрясение у берегов Филиппин произошло 10 октября. Эпицентр находился на глубине 53 километра. После возникла угроза разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао.