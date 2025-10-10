В Свердловской области с конца сентября ищут 59-летнего мужчину

В городе Ревда продолжают искать 59-летнего местного жителя Сергея Обухова, о местонахождении которого ничего не известно уже две недели, с 27 сентября.
«Может находиться в вашем городе, в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы Сергея: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синие штаны, черные туфли и кепку.
Сообщить информацию о пропавшем свердловчанине можно по телефонам: 88007005452, 89530530483 или на линию 112.