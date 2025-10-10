В Омске следователи выясняют обстоятельства травмирования школьника болтом от тарзанки

Следственные органы Следственного комитета (СК) России по Омской области начали проверку по факту травмирования ребенка в развлекательном комплексе города Омска. Возбуждено уголовное дело.
По данным правоохранительных органов инцидент произошел из-за поломки одного из аттракционов, а именно тарзанки, на которой и прыгал ребенок. Как оказалось, болт выпал из одного и креплений и пробил голову школьника. Мальчик был госпитализирован, ему потребовалась медицинская помощь.
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о результатах расследования. Одновременно прокуратура Центрального округа Омска организовала собственную проверку, чтобы установить причины произошедшего и оценить действия собственника игрового центра.
В ходе проверки будут тщательно изучены условия эксплуатации аттракционов, соответствие оборудования требованиям безопасности, а также соблюдение законодательства, регулирующего работу детских игровых комплексов. Особое внимание уделяется наличию необходимых разрешений и регулярности технического обслуживания аттракционов.
Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, организованной сотрудниками полиции. По результатам проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования. Родители мальчика также намерены наказать виновных.