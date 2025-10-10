В Омске следователи выясняют обстоятельства травмирования школьника болтом от тарзанки

По данным правоохранительных органов инцидент произошел из-за поломки одного из аттракционов, а именно тарзанки, на которой и прыгал ребенок. Как оказалось, болт выпал из одного и креплений и пробил голову школьника. Мальчик был госпитализирован, ему потребовалась медицинская помощь.