Сильное землетрясение потрясло Филиппины: что известно на данный момент. Видео

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4.
На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В регионе объявлена угроза цунами. Власти призвали жителей покинуть низменные районы и направиться в более безопасные места. Подробнее — в материале URA.RU.
У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение.
10 октября у северо-восточного побережья острова Минданао, одного из крупнейших островов Филиппин, произошло сильное землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 7,4. Эпицентр находился на глубине 53 километров под морским дном.
Филиппины расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одном из самых сейсмоопасных регионов мира. В конце сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщала газета Cebu Daily News, в результате землетрясения частично обрушилась католическая церковь в городе Данбантаяне. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии тогда предупредил об угрозе цунами в провинциях Лейте, Биллиран и Себу.
Позже агентство AFP сообщило, что это землетрясение унесло жизни 61 человека. Еще около 150 получили травмы различной степени тяжести. Многие пострадавшие были извлечены из-под завалов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Бого провинции Себу, где проживает около 90 тысяч человек.
Местные больницы были переполнены, часть пострадавших получали помощь прямо на улицах из-за угрозы повторных толчков. Медики, студенты и волонтеры организовали пункты сбора пожертвований и оказания первой помощи. Множество домов, учреждений и даже несколько церквей превратились в руины. Ситуация осложнилась последовавшим извержением вулкана Тааль, расположенного примерно в 70 км к югу от столицы Манилы.