Сильное землетрясение потрясло Филиппины: что известно на данный момент. Видео

Филиппины расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одном из самых сейсмоопасных регионов мира. В конце сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщала газета Cebu Daily News, в результате землетрясения частично обрушилась католическая церковь в городе Данбантаяне. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии тогда предупредил об угрозе цунами в провинциях Лейте, Биллиран и Себу.