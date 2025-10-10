На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты, размещённой на портале украинского министерства цифровой трансформации.
По информации сервиса, сирены сначала зазвучали в Киеве, а затем сигнал распространился на все регионы страны. Это стало очередным случаем масштабного предупреждения о возможных ударах.
Российские вооружённые силы с октября 2022 года продолжают наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, системам военного управления и предприятиям оборонной промышленности Украины.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов произошла во Львове. Кроме того, взрывы произошли в Чернигове, Хмельницкой области, а также в контролируемой властями Украины части Запорожской области.