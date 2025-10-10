В Новосибирске задержали пьяного водителя, который сбил людей на остановке

По данным полиции, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан вблизи остановки «Октябрьский универмаг». В результате инцидента пострадали шесть человек. По информации регионального Минздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Предварительно установлено, что автомобиль использовался для каршеринга.