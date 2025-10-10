Что с людьми, которых сбило авто каршеринга на остановке

Авария произошла вечером 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, 19-летний парень за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen Polo около 21:45 ехал по улице Кирова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Добролюбова. Напротив дома № 108 по улице Кирова водитель решил перестроиться с крайнего левого ряда в средний, но не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего машина влетела в толпу людей, которые стояли вблизи остановки общественного транспорта «Октябрьский универмаг».