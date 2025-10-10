Что с людьми, которых сбило авто каршеринга на остановке

В Новосибирске возбудили уголовное дело после ДТП, где автомобиль каршеринга влетел в толпу людей, которые стояли на остановке. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых 13-летний мальчик. За рулем арендованной машины находился 19-летний парень, у которого выявили алкогольное опьянение.
В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие — в материале nsk.aif.ru.
Влетел в толпу.
Авария произошла вечером 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, 19-летний парень за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen Polo около 21:45 ехал по улице Кирова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Добролюбова. Напротив дома № 108 по улице Кирова водитель решил перестроиться с крайнего левого ряда в средний, но не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего машина влетела в толпу людей, которые стояли вблизи остановки общественного транспорта «Октябрьский универмаг».
Отмечается, что у водителя было выявлено алкогольное опьянение, а также у него не было водительского удостоверения. Машину молодой человек арендовал на данные другого человека.
В результате ДТП пострадали пешеходы: женщины 65 и 42 лет, две девушки 23 и 19 лет, а также 39-летний мужчина и 13-летний мальчик. Их с травмами госпитализировали.
В тяжелом состоянии.
Все пострадавшие в ДТП были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой медицинской помощи. Вечером того же дня в пресс-службе Минздрава Новосибирской области прокомментировали состояние пострадавших.
По данным ведомства, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, четыре человека — в тяжелом состоянии. Ещё один пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Согласно последним данным на утро 10 октября, состояние пострадавших без изменений. «Госпитализированы пять человек, один — в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Следователь МВД России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который на арендованном автомобиле врезался в толпу людей на остановке.
Дело возбудили по пунктам «а», «в» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
«Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.