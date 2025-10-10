Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что с людьми, которых сбило авто каршеринга на остановке

Пьяный 19-летний парень за рулем арендованной машины влетел в толпу людей на остановке в Новосибирске.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске возбудили уголовное дело после ДТП, где автомобиль каршеринга влетел в толпу людей, которые стояли на остановке. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых 13-летний мальчик. За рулем арендованной машины находился 19-летний парень, у которого выявили алкогольное опьянение.

В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие — в материале nsk.aif.ru.

Влетел в толпу.

Авария произошла вечером 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, 19-летний парень за рулем каршерингового автомобиля Volkswagen Polo около 21:45 ехал по улице Кирова со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Добролюбова. Напротив дома № 108 по улице Кирова водитель решил перестроиться с крайнего левого ряда в средний, но не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего машина влетела в толпу людей, которые стояли вблизи остановки общественного транспорта «Октябрьский универмаг».

Отмечается, что у водителя было выявлено алкогольное опьянение, а также у него не было водительского удостоверения. Машину молодой человек арендовал на данные другого человека.

В результате ДТП пострадали пешеходы: женщины 65 и 42 лет, две девушки 23 и 19 лет, а также 39-летний мужчина и 13-летний мальчик. Их с травмами госпитализировали.

В тяжелом состоянии.

Все пострадавшие в ДТП были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой медицинской помощи. Вечером того же дня в пресс-службе Минздрава Новосибирской области прокомментировали состояние пострадавших.

По данным ведомства, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, четыре человека — в тяжелом состоянии. Ещё один пострадавших — в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Согласно последним данным на утро 10 октября, состояние пострадавших без изменений. «Госпитализированы пять человек, один — в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Следователь МВД России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который на арендованном автомобиле врезался в толпу людей на остановке.

Дело возбудили по пунктам «а», «в» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.