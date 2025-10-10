Землетрясение магнитудой 6.3 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Ранее землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Филиппин. Была объявлена угроза цунами в радиусе 300 километров от эпицентра толчков. В отдельных прибрежных районах ожидаются волны высотой от 1 до 3 метров. Через некоторое время произошёл повторный толчок, магнитуда которого составила 5,9.