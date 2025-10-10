Ричмонд
Под Туапсе в ДТП с большегрузом погибла семья из четырех человек

На трассе Джубга — Сочи родители и двое детей погибли во врезавшейся в фуру легковушке.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Под Туапсе в ДТП с большегрузом погибла семья из четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жесткая авария произошла 10 октября около 14 часов на автодороге Джубга — Сочи.

32-летний мужчина за рулем «Мерседеса» не учел погодные условия, машину занесло. В результате она вылетела на встречку, где врезалась в большегруз «Вольво» с полуприцепом. Мужчина, и его пассажиры — 30-летняя женщина и дети двух и четырех лет скончались до приезда бригады скорой помощи.

Напомним, въехавшую в жилой дом дочь Цапка на два года лишили водительских прав. Ее оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на один год и восемь месяцев. Анастасию Цапок, которая на своем «Мерседесе» разрушила частный дом в Ростовской области, признали виновной в ДТП. При допустимой скорости 60 км/час, она мчалась на 136 км/час.