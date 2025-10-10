Под Туапсе в ДТП с большегрузом погибла семья из четырех человек

Напомним, въехавшую в жилой дом дочь Цапка на два года лишили водительских прав. Ее оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на один год и восемь месяцев. Анастасию Цапок, которая на своем «Мерседесе» разрушила частный дом в Ростовской области, признали виновной в ДТП. При допустимой скорости 60 км/час, она мчалась на 136 км/час.