Под Туапсе в ДТП с большегрузом погибла семья из четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Жесткая авария произошла 10 октября около 14 часов на автодороге Джубга — Сочи.
32-летний мужчина за рулем «Мерседеса» не учел погодные условия, машину занесло. В результате она вылетела на встречку, где врезалась в большегруз «Вольво» с полуприцепом. Мужчина, и его пассажиры — 30-летняя женщина и дети двух и четырех лет скончались до приезда бригады скорой помощи.
