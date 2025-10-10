В Омской области мать утонувшей в ведре годовалой девочки получила срок

В Омской области суд вынес приговор 36-летней женщине, по вине которой погибла её годовалая дочь. Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла, когда родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легли спать, оставив без присмотра троих маленьких детей. Проснувшись, женщина обнаружила девочку без признаков жизни — ребёнок утонул в ведре с водой. По заключению эксперта, смерть наступила от асфиксии.
Суд учёл, что обвиняемая ранее неоднократно привлекалась за неисполнение родительских обязанностей и уже была лишена прав на троих детей. Теперь она проведёт 10 месяцев в колонии общего режима. Отца, как и мать, ранее лишили родительских прав в двух оставшихся малышей.
