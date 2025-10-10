Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области мать утонувшей в ведре годовалой девочки получила срок

Мать признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Омской области суд вынес приговор 36-летней женщине, по вине которой погибла её годовалая дочь. Как сообщили в прокуратуре Омской области, мать признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла, когда родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легли спать, оставив без присмотра троих маленьких детей. Проснувшись, женщина обнаружила девочку без признаков жизни — ребёнок утонул в ведре с водой. По заключению эксперта, смерть наступила от асфиксии.

Суд учёл, что обвиняемая ранее неоднократно привлекалась за неисполнение родительских обязанностей и уже была лишена прав на троих детей. Теперь она проведёт 10 месяцев в колонии общего режима. Отца, как и мать, ранее лишили родительских прав в двух оставшихся малышей.

Ранее мы рассказывали, 19-летняя жительница Омской области признана виновной в жестоком обращении с 11-месячным сыном.