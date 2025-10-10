В Омской области мать утонувшей в ведре годовалой девочки получила срок

Суд учёл, что обвиняемая ранее неоднократно привлекалась за неисполнение родительских обязанностей и уже была лишена прав на троих детей. Теперь она проведёт 10 месяцев в колонии общего режима. Отца, как и мать, ранее лишили родительских прав в двух оставшихся малышей.