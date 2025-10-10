Минобороны: ПВО за ночь сбила 23 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщило Министерство обороны России.
Новость дополняется.
