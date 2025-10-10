Как испарились: сотни волонтеров не могут найти ни единого следа Усольцевых

«Я участвовал в чрезвычайных ситуациях, но такого не видел. Люди приезжают со всей страны, привозят еду, батарейки, технику. Это почти как паломничество», — рассказывает Ощепков. Волонтёры, часто без специальной подготовки и в обычной одежде, мерзнут, но продолжают работать. «Это впечатляет — столько людей готовы помочь», — отмечает он.