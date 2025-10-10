Как испарились: сотни волонтеров не могут найти ни единого следа Усольцевых

В Кутурчинском Белогорье, в районе густых сосновых лесов и скалистых участков, 28 сентября 2025 года пропала семья Усольцевых: Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина. По информации следствия, семья отправилась на прогулку в лес и не вернулась.
На поиски были направлены десятки волонтеров и сотрудников МЧС, использовались дроны и квадрокоптеры для обследования труднодоступных мест. В ходе операций был зафиксирован сигнал мобильного телефона семьи, а также обнаружено небольшое кострище.
Следственные органы продолжают работать на месте, изучают обстоятельства исчезновения и рассматривают все возможные версии событий. Местные жители и спасатели отмечают, что район отличается сложной рельефной структурой и густой тайгой, что затрудняет поиски.
Семья, которую любили.
Сергей Усольцев, 64 года — предприниматель и руководил заводом порошковых красок. Он также поддерживал образовательные проекты и бизнес-инициативы в Железногорске. Ирина Усольцева, 48 лет -психолог. Семья жила в собственном доме в поселке Тартат и держала собаку по кличке Корби. Местные жители описывают Усольцевых как сплоченную и активную семью.
«Сергей был высокий, спортивный, с постоянной улыбкой. Всегда выслушает и поможет», — рассказывают сотрудники завода. Соседи отмечают: «Спокойная семья, обычные люди».
28 сентября семья приехала в поселок Кутурчин, припарковала машину у базы отдыха и отправилась к скале Буратинка. По словам близких, прогулка была короткой — около четырёх часов туда и обратно. Перед уходом они сказали: «Мы ненадолго».
Солнце и снег: как прогулка обернулась кошмаром.
Утро 28 сентября было тёплым: температура достигала +26°C, дул лёгкий ветерок. Усольцевы взяли рюкзаки с едой и лёгкую одежду, планируя подняться к скале Буратинка, полюбоваться видами и спуститься обратно.
Однако на высоте около 1000 метров погодные условия резко изменились. «Начался дождь, который быстро перешёл в снег. Температура резко упала», — рассказал альпинист Алексей Кулеш. Семья, одетая по-летнему, оказалась в сложных погодных условиях.
В 22:00 28 сентября на телефоне Сергея зафиксировали последний сигнал сети, после чего связь прервалась. Родственники забили тревогу через несколько дней, и поиски начались 1 октября.
«Задержка оказалась критичной», — отмечает альпинист Алексей Кулеш. Между тем снег успел покрыть землю плотным слоем — до полуметра — что сделало обнаружение следов практически невозможным.
Щель в скале: гипотеза, которая леденит кровь.
Алексей Кулеш, опытный турист и альпинист, предполагает: «Вероятно, семья, замерзая и испытывая стресс, спряталась в щели между камнями — не в пещеры, а в узкие расщелины или под навесы. Поэтому их пока не удаётся найти».
По словам специалистов, маленьким детям особенно сложно переносить холод. «Маленький ребёнок без тёплой одежды — это трагическое стечение обстоятельств», — добавляет Кулеш. Эксперты отмечают, что с каждым днём шансы обнаружить Усольцевых живыми снижаются.
В лесу было обнаружено кострище, которое некоторые назвали «костром надежды». Однако волонтер Егор Ощепков отмечает: «Подобные кострища часто оставляют туристы. По времени появления это, скорее всего, не их».
По его словам, Усольцевы не планировали ночёвку. «Они хотели подняться, посмотреть на скалы — Буратинку и Мальвинку — и вернуться. С пятилетним ребёнком долго по камням не походишь», — пояснил Ощепков.
Армия волонтеров съехалась в тайгу.
Поисковая операция охватила свыше 400 человек: волонтёры «ЛизаАлерт» из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Томска, сотрудники МЧС, полиция, следователи, кинологи и альпинисты. Использовались 51 единица техники — снегоходы, квадроциклы, дроны с тепловизорами, а также дельтаплан для обзора леса с воздуха.
За сутки специалисты обследуют около 41 кв. км леса и 792 км троп, общий пройденный путь участников поисков превышает 4000 км.
Однако тайга создаёт серьёзные трудности для поисков. «Местность сложная: поваленные деревья, каменные курумы, мох, кустарники. Нога проваливается», — описывает волонтёр Егор Ощепков, бывший сотрудник МЧС. Снег местами достигает 20−50 см, что скрывает следы. «Искать под таким покровом почти невозможно. Только кинологи с собаками могут что-то обнаружить», — добавил он.
Дроны и тепловизоры пока не дали результатов — поиски начались поздно, 2 октября.
«Я участвовал в чрезвычайных ситуациях, но такого не видел. Люди приезжают со всей страны, привозят еду, батарейки, технику. Это почти как паломничество», — рассказывает Ощепков. Волонтёры, часто без специальной подготовки и в обычной одежде, мерзнут, но продолжают работать. «Это впечатляет — столько людей готовы помочь», — отмечает он.
Сигнал из прошлого: новая зацепка.
9 октября спасатели зафиксировали сигнал телефона Сергея Усольцева, датированный 28 сентября. Местоположение находилось в 7 км от поселка Кутурчин, вне маршрута к скале Буратинка. «Этот участок ранее не обследовали», — сообщили в Следственном комитете.
Поиски были перенаправлены в этот район, однако местность остаётся сложной: скалы, снег и густая растительность затрудняют работу спасателей. Слабый сигнал телефона рассматривают как возможную зацепку или, к сожалению, свидетельство трагедии.
Версии: от криминала до случайности.
Следственный комитет проверяет все возможные версии исчезновения семьи: ухудшение здоровья Сергея, встречу с диким животным или падение в ущелье. Криминальная версия пока не подтверждается. «Машину осмотрели, изъяли ноутбуки и проверили социальные сети — ничего подозрительного не найдено», — сообщил волонтёр Егор Ощепков.
Ранее у Ирины Усольцевой были бракоразводные процессы, но доказательств, связанных с исчезновением семьи, не обнаружено.
Алексей Кулеш обращает внимание на погодные условия: «Резкое похолодание, неподготовленность и ребёнок на руках — семья не могла далеко уйти». По его словам, Белогорье популярно среди туристов, но без гида и в непогоду лес и скалы превращаются в сложный и запутанный маршрут.
Голоса надежды и тревоги.
«Сергей — опытный турист, но следов нет: ни от собаки, ни от ребёнка. Это остаётся загадкой», — говорит волонтёр Егор Ощепков. Он также отмечает масштаб помощи: «Так много людей откликнулось — это впечатляет».
Алексей Кулеш предупреждает: «Шансов найти их живыми мало, но пока тела не обнаружены, поиски продолжаются».