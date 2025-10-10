Мужчина пожаловался властям на жену, которая «превращается в змею»

Мужчина пришел на прием граждан в рамках Самадхан Дивас — дня, когда жители региона могут лично донести чиновникам свои жалобы. Обычно люди используют эту возможность, чтобы пожаловаться на дорожные проблемы, перебои с электричеством или продовольственные карточки, однако история Мераджа оказалась куда необычнее.