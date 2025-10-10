Мужчина пожаловался властям на жену, которая «превращается в змею»

Необычное обращение поступило в администрацию индийского штата Уттар-Прадеш: местный житель по имени Мерадж заявил, что его супруга по ночам превращается в ядовитую змею и пытается его укусить. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Мужчина пришел на прием граждан в рамках Самадхан Дивас — дня, когда жители региона могут лично донести чиновникам свои жалобы. Обычно люди используют эту возможность, чтобы пожаловаться на дорожные проблемы, перебои с электричеством или продовольственные карточки, однако история Мераджа оказалась куда необычнее.
Он рассказал, что жена многократно нападала на него во сне, и лишь своевременное пробуждение спасало его от укуса. По словам мужчины, однажды женщине всё же удалось его укусить.
Местная полиция начала проверку и не исключает, что может иметь дело с проявлением психологического насилия.
