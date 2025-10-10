Ричмонд
Над Россией сбито 23 дрона ВСУ

В ночь на 10 октября над регионами России нейтрализовали 23 украинских беспилотника. Операция по перехвату и уничтожению беспилотных аппаратов прошла успешно, сообщили в Минобороны РФ.

