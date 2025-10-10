Следком РФ завел дело о халатности властей при расселении дома в Пермском крае

В Чайковском Пермского края следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц местной администрации. Они допустили нарушения при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.
Следственным отдел по Чайковскому установил проживание граждан в признанном аварийным доме и подлежащим сносу. Местные власти не приняли меры к их расселению, не предоставили им жилье из маневренного жилого фонда. Жильцы дома были вынуждены проживать в аварийном жилье, что нарушает их права и законные интересы.
Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, ведут сбор и закрепление доказательственной базы. В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, ход расследования находится на контроле в аппарате регионального ведомства.
Фигурантам дела по выдвинутой уголовной статье грозит крупный штраф либо исправительные работы до 1 года.