Следком РФ завел дело о халатности властей при расселении дома в Пермском крае

Следственным отдел по Чайковскому установил проживание граждан в признанном аварийным доме и подлежащим сносу. Местные власти не приняли меры к их расселению, не предоставили им жилье из маневренного жилого фонда. Жильцы дома были вынуждены проживать в аварийном жилье, что нарушает их права и законные интересы.