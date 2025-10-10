Ричмонд
Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на Т293 млн экстрадирован из ОАЭ

Астана. 10 октября. КазТАГ — Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на Т293 млн экстрадирован из ОАЭ, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: Пресс-служба ГП РК

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. В период с 2018 по 2020 годы он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся и на протяжении более года находился в международном розыске», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что в сентябре подозреваемый был задержан на территории ОАЭ и по запросу генпрокуратуры Казахстана передан нашим правоохранительным органам.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Напомним, что в текущем году из ОАЭ уже экстрадировано девять разыскиваемых лиц», — добавили в надзорном органе.