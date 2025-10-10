Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на Т293 млн экстрадирован из ОАЭ

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. В период с 2018 по 2020 годы он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся и на протяжении более года находился в международном розыске», — говорится в сообщении в пятницу.