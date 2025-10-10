Бывшего замначальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева посадили в СИЗО

Тракторозаводский суд Челябинска принял решение заключить под стражу бывшего начальника городской ГАИ Олега Жиляева. Экс-полицейскому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере.
Напомним, что Жиляев был задержан сотрудниками УФСБ 8 октября. По версии следствия, он получил от владельца коммерческой фирмы взятку асфальтом, который намеревался использовать для благоустройства своей коттеджной территории. За это Жиляев обещал неприкосновенность со стороны Госавтоинспекции автомобилям «крышуемой» им компании и непривлечение к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В следственном изоляторе Олег Жиляев пробудет как минимум до 8 декабря. После этой даты ему либо предъявят обвинение, либо продлят срок пребывания в СИЗО.