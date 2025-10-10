Ричмонд
Ночью ВСУ пытались атаковать два региона России

В России за ночь 10 октября силами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

БПЛА сбили над Белгородской, Брянской областями и Черным морем.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. Из них 10 были сбиты над территорией Белгородской области, 10 — над акваторией Черного моря, еще 3 — над территорией Брянской области.

Командир и операторский состав украинских беспилотных летательных аппаратов, причастных к атакам на гражданское население Белгородской области, были ликвидированы в окрестностях Волчанска на харьковском направлении. Ночью 9 октября в России сбили 19 украинских БПЛА.

