Красноярец под наркотиками зарезал двух людей и сдал их вещи в ломбард (видео)

Об этом рассказали в Следственном комитете и краевой полиции.
В начале октября в дежурную часть поступило два сообщения об обнаружении тел 43-летнего мужчины и женщины 44 лет с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к убийствам причастен один человек. Подозреваемого нашли в Иланском районе и оперативно задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Красноярска.
По данным следствия, сначала фигурант пришел в квартиру по улице Новгородская к знакомой женщине и несколько раз ударил ее ножом. После этого он совершил убийство знакомого мужчины в квартире по улице Джамбульская, у которого временно проживал. Тела жертв злоумышленник уложил в ванные и закидал тряпками и стульями, с мест преступлений унес личные вещи и телефоны потерпевших, а также бытовую технику. Похищенное он сдал в ломбард.
В полиции отмечают, что все это мужчина сделал в состоянии наркотического опьянения. Точной даты убийств фигурант не помнит, следователи предполагают, что все могло произойти в период с 23 сентября по 2 октября. Погибшую женщину начала искать мать, тело убитого мужчины нашли из-за запаха, который исходил от квартиры.
Красноярцу предъявили обвинение по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ (2 эпизода), (разбой, совершенный с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.
Вместе с тем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.