Красноярец под наркотиками зарезал двух людей и сдал их вещи в ломбард (видео)

По данным следствия, сначала фигурант пришел в квартиру по улице Новгородская к знакомой женщине и несколько раз ударил ее ножом. После этого он совершил убийство знакомого мужчины в квартире по улице Джамбульская, у которого временно проживал. Тела жертв злоумышленник уложил в ванные и закидал тряпками и стульями, с мест преступлений унес личные вещи и телефоны потерпевших, а также бытовую технику. Похищенное он сдал в ломбард.