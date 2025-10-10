Шаман выдвинул свою версию пропажи Усольцевых

В Красноярском крае уже третью неделю не могут найти пропавшую в районе Минской петли 28 сентября семью Усольцевых. К масштабной поисковой операции, развернутой в труднопроходимой тайге, подключились сотни человек из разных регионов России. Ситуацию осложняют условия местности — курумники, буреломы и скользкие камни, а также медведи, которые сейчас готовятся к спячке.
В интервью krsk.aif.ru сибирский практикующий шаман и опытный охотник Алексей Борисов выдвинул свою версию произошедшего и подверг критике формат массовых поисков с участием неподготовленных волонтеров.
«Людей уже нет».
Практикующий сибирский шаман Алексей Борисов, основываясь на собственном опыте и «просмотре энергетики» пропавших Усольцевых, как он сам говорит, дал тревожный прогноз.
«Глядя по энергетике, по их фотографиям, этих людей уже нет. И, судя по всему, это как бы след, который найдется в будущем», — заявил он. По его мнению, ключевую роль в трагедии мог сыграть дикий медведь. Борисов отметил, что осень для зверей — это критический период накопления жира, а неурожай ягод и грибов в этом году сделал вероятность нападения изначально высокой. Особенно в это время опасны медведицы, говорит шаман.
По словам Борисова, как он «видит», инициатива пойти в опасный поход принадлежит главе семьи. Жена, по версии шамана, якобы была против. Но муж ее «прогнул».
Шаман также указал на пренебрежение пропавшими правилами безопасности.
«Двигаться в лес, не имея при себе соответствующего оружия, соответствующей связи, это просто глупо. Я сам двигаюсь по тайге, но я имею при себе обязательно и оружие, и спутниковый телефон», — подчеркнул он. Его основная версия — стечение обстоятельств и несчастный случай при нападении животного. Он предположил, что люди будут найдены со временем — скорее всего, это будут обрывки одежды, так как, по его словам, «они уже частично съедены».
Массовые поиски в тайге неэффективны?
Алексей Борисов, будучи и сам охотником, крайне скептически отозвался об эффективности массового привлечения неподготовленных волонтеров к поискам в тайге.
«Простые люди, которые не знают, как двигаться аккуратно, на что надо обращать внимание, они неэффективны. Они могут, по сути дела, затоптать те следы, которые есть», — считает он.
Эксперт настаивает, что в таких условиях нужны люди либо профессионально обученные, как отряд «ЛизаАлерт», либо местные охотники, которые умеют «читать» тайгу.
«Охотник, знающий свою местность, он знает, куда двигаются медведи, где они оставляют следы, где закапывают добычу. Здесь вместо того, чтобы пригнать 200 человек, которые, кроме городского парка Горького, наверное, больше нигде не гуляли, лучше одного охотника, но того, который знает данную местность», — пояснил Борисов. Он уверен, что если следы и будут обнаружены, то сделают это именно местные жители, а шансы у горожан-волонтеров минимальны.
Эту позицию косвенно подтверждают и отчеты поисковиков. Добровольцы отмечают, что местность чрезвычайно сложна: после снегопада любой неосторожный шаг грозит переломом. Ранее с тепловизора квадрокоптера заметили медведя, а местные жители сообщали и о волках.
Для безопасности с поисковыми группами теперь обязательно ходят добровольцы с оружием. Как рассказывала krsk.aif.ru волонтер Светлана Трофимова, несмотря на обследование огромной территории силами сотен людей, следов пропавшей семьи до сих пор нет. Одной зацепкой накануне стало больше. Была установлена активность 28 сентября телефона главы семьи Усольцевых там, где ранее поиски не приводились.