Шаман выдвинул свою версию пропажи Усольцевых

«Глядя по энергетике, по их фотографиям, этих людей уже нет. И, судя по всему, это как бы след, который найдется в будущем», — заявил он. По его мнению, ключевую роль в трагедии мог сыграть дикий медведь. Борисов отметил, что осень для зверей — это критический период накопления жира, а неурожай ягод и грибов в этом году сделал вероятность нападения изначально высокой. Особенно в это время опасны медведицы, говорит шаман.